Imigrantes terá quinta faixa no ABC

Quando estiver pronta, a expectativa é de que a faixa proporcione um aumento de 25% no fluxo de veículos no trecho entre a interligação com a Via Anchieta, no km 39,7, e o acesso ao Trecho Sul do Rodoanel, no km 26,2. E, segundo o governo estadual, reduzirá em até 20 minutos o tempo de viagem, principalmente no retorno de feriados e fins de semana, quando o trecho para.

"O Sistema Anchieta-Imigrantes é um dos mais estratégicos do Estado. Ele liga a terceira maior cidade do mundo à Baixada Santista, ao Porto de Santos e ao Polo Petroquímico de Cubatão, além de ser fundamental para o turismo", disse Alckmin, durante o evento. A obra ainda prevê a ampliação de dois viadutos e duas pontes, ao custo de R$ 19 milhões. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.