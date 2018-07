IML confirma morte de bebê em Ibiúna-SP após suspeita

Diante do ocorrido e dos depoimentos da família, a Delegacia de Polícia de Ibiúna abriu o caso como "morte suspeita" e solicitou laudo do IML de Sorocaba, cidade vizinha, para verificar a causa morte da criança. No último dia 4, a polícia entregou cópia do laudo de exame necroscópico à prefeitura. Nele consta que a morte foi por "afogamento por aspiração de substância com aspecto de leite materno".

O diretor clínico do hospital, Attílio Dal Fabbro Neto, explica que algumas das mortes ocorridas em crianças de zero a quatro meses são por afogamento por leite. O bebê dorme de barriga para cima e, no momento que vai regurgitar, pode ocorrer a aspiração do líquido (broncoaspiração), bloqueando as vias aéreas e causando o afogamento.