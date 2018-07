IML confirma violência sexual em bebê morta em GO Laudo preliminar divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Médico Legal (IML) confirma que a bebê Thauane Barbosa Lima, de seis meses, que morreu domingo em Santo Antônio do Descoberto (GO), sofreu violência sexual e maus tratos, tendo agonizado por 48 horas antes do óbito. Foram encontrados "ferimentos graves na região occipital (cabeça), hemorragia interna, ânus com orifício dilatado, nádegas assadas e grandes lábios vaginais edemaciados e com assaduras", diz o documento, anexado aos autos.