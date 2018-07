IML de SP registra 4 mortes que podem ter sido pelo frio

Um outra morte associada às baixas temperaturas foi registrada pelo 98.º DP. Um homem não identificado morreu na madrugada de quarta-feira, 24, no hospital Pedreira, na zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, a vítima foi encontrada na rua pelo Samu e encaminhada ao hospital. De acordo com o médico, ela chegou com ferimentos no rosto e hipoglicemia, além de ter se queixado de frio e fome. Logo em seguida, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.

A quarta vítima foi Luis Carlos Palegio Correia, de 58 anos, encontrado morto na calçada de uma lanchonete, na Cidade Tiradentes. De acordo com o filho de Correia, já fazia algum tempo que ele morava na rua e bebia diariamente. Um comerciante informou que, ao chegar no local por volta das 6 horas, a vítima já estava morta. O IML informa que os laudos com as causas das mortes ficam prontos em cerca de 30 dias.

Versão oficial

A Prefeitura de São Paulo divulgou nota informando que recebeu registro parcial de dois óbitos nas últimas 48 horas que podem estar relacionadas às condições climáticas. A nota afirma que a Secretaria Municipal de Assistência Social tem feito rondas por toda a cidade abordando moradores de rua e que esteve em ruas da Liberdade, onde um dos óbitos ocorreu, não encontrando moradores de rua no local.

A Operação Baixas Temperaturas oferece 12 mil vagas e registrou 11 mil acolhimentos em centros de apoio para os moradores de rua, nas madrugadas de quarta-feira e quinta-feira. O abrigo emergencial na sede da Defesa Civil recebeu 1.270 pessoas desde a última quarta-feira.

"Equipes de abordagem percorrem a cidade num trabalho de convencimento destas pessoas, para que aceitem a acolhida, onde recebem alimentação (jantar e café da manhã), cobertor, cama e kit de higiene pessoal. Vale ressaltar que as pessoas são convidadas a ir para os Centros de Acolhidas, mas não podem ser obrigadas a aceitar o encaminhamento", diz a nota. Para solicitar apoio para acolher uma pessoa em risco, qualquer cidadão pode ligar para o telefone 156 ou diretamente no atendimento da GCM (153) ou Defesa Civil (199).