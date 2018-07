IML libera corpos de vítimas de queda de avião em SP

Familiares tentam liberar agora os corpos do piloto Luís Rodrigues Marcondes, de 58 anos, e de outra passageira do avião, Luciana Aguiar da Costa e Souza, de 34 anos. Segundo informações do IML, Lucia seria mulher de Marcondes e copiloto do aparelho. Familiares que estavam no IML não quiseram falar com a imprensa.

O corpo de José Eduardo Ermírio de Moraes seguiu para São Paulo, onde será sepultado. Letícia era noiva de José Eduardo, com que se casaria em junho. Os corpos das duas serão velados na Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Maringá e enterrados no Cemitério Municipal de Maringá. Letícia era filha do empresário Benjamim Piveta, do setor do agronegócio.

José Eduardo viajou a Maringá para participar das festas de aniversário de Letícia, que acabara de completar 30 anos de idade. O avião que ocupavam decolou por volta das 19h30 do Aeroporto Regional Sílvio Name Júnior, em Maringá, com destino ao aeroporto de Congonhas, mas por volta das 20h30, por motivos ainda desconhecidos, apresentou problemas e caiu numa plantação de soja, na zona rural de Cândido Mota, no interior de São Paulo.