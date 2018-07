IML não libera corpo de rapaz atingido durante protesto Sem vínculo sanguíneo com Edilson da Silva dos Santos, de 27 anos, a mãe de criação dele, Simone Hilário, de 43 anos, não conseguiu liberar o corpo do rapaz no Instituto Médico Legal (IML) para ser enterrado. Mesmo apresentando todos os documentos do rapaz, ele só será liberado na sexta-feira, 25, passadas 72 horas para que um parente biológico reclame o cadáver. Santos foi atingido por um tiro na cabeça na noite de terça-feira, 22, durante protesto contra a morte do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, de 26 anos.