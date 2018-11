Imóveis em Guarulhos-SP não precisam ser interditados

No final da noite de ontem, parte do prédio auxiliar do hospital desabou, mas não houve vítimas. Das 14 salas do prédio auxiliar, quatro vieram abaixo por volta das 23h20, supostamente por uma erosão no terreno do hospital - as causas ainda serão investigadas.

Por conta do desabamento, a maternidade ainda está sem energia, pois o gerador de emergência estava em local abalado pela queda de quatro das 14 salas do prédio anexo. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, por conta da falta de energia, três gestantes e seis bebês foram transferidos para outros hospitais da rede municipal e passam bem.

A concessionária EDP Bandeirante, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município, já faz serviços de reparo no prédio e a situação deve ser normalizada até o final da tarde de hoje. As consultas agendadas para hoje na maternidade serão remarcadas, e os casos emergenciais são encaminhados para outras maternidades da região.