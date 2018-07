Imóvel de Ferraz já teve outras mortes suspeitas

Ela tomava banho quando começou sentir tontura. "Na época, não passou isso (vazamento de gás) pela minha cabeça. A gente tinha acabado de alugar." Segundo Viviane, o marido a ajudou a se deitar e, quando acordou, às 3h, ele já estava morto, com vômito sobre o corpo. Ela abortou no hospital. O caso foi registrado na polícia como morte suspeita e será investigado. Uma primeira análise mostrou que o coração do marido estava inchado.

A primeira linha de investigação trabalha com a hipótese de que o namorado da auxiliar de enfermagem Dina Vieira da Silva, de 42 anos, tenha envenenado a vítima e seus quatro filhos, de 7, 11, 12 e 16 anos, no domingo. O boliviano Alex Guinones Pedraza, de 33 anos, está preso temporariamente. Elisabete Sato, diretora do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que aguarda o resultado dos laudos para rever a prisão.