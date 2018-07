Imóvel desaba na zona norte do Rio Um imóvel desabou na madrugada de hoje na zona norte do Rio de Janeiro. A construção, que possui quatro residências, já havia sido interditada anteriormente, em 20 de julho do ano passado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, o acidente ocorreu na varanda de uma das casas, que caiu sobre a outra e derrubou dois dos cômodos. Os escombros também atingiram a residência vizinha.