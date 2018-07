Imóvel tombado muda plano de parque em SP

Por causa de um imóvel tombado em 1994 pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), o governo do Estado foi obrigado a incluir o sítio histórico da Fazenda Biacica nos futuros equipamentos que farão parte do local.

Como não havia o registro do imóvel tombado pelo Município, a previsão inicial era de que a Fazenda Biacica, uma edificação do século 17, fosse demolida e tivesse o mesmo fim de centenas de imóveis localizados ao longo de 75 km das áreas de várzea do Tietê que serão transformadas em parque linear, com a recuperação de matas ciliares e remoção de famílias.

"A previsão inicial era derrubar o imóvel para recuperar a área. Agora, vamos trabalhar para preservá-lo e fazer o parque nascer já com esse lado histórico", afirma o engenheiro Maximiliano de Aguiar, coordenador da Unidade de Gerenciamento do Projeto Tietê do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado (Daee).

Localizada no distrito de Jardim Helena, extremo leste da capital, a Fazenda Biacica teve o valor cultural e ambiental reconhecido pelo Conpresp nos anos 1990, mas historicamente já havia merecido menção de Mario de Andrade em 1937, segundo registros da Prefeitura. Na entrada, o imóvel tem um conjunto de árvores e palmeiras imperiais. Acima da porta principal, com cerca de 3 metros, está gravada a data de 1682.

Ontem, dois anos após ser lançado, o governo do Estado assinou um contrato de empréstimo de US$ 115,7 milhões (cerca de R$ 200 milhões) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a construção da primeira etapa do parque linear, da barragem da Penha, na zona leste da capital, até a divisa com Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A previsão é terminar a primeira etapa até 2016, com a instalação de núcleos de lazer, ciclovias e agora um sítio histórico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.