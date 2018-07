Impacto de correção na tabela do IR é de R$5,3 bi em 2015, estima Fazenda O Ministério da Fazenda estima em 5,3 bilhões de reais o impacto do reajuste de 4,5 por cento da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física na arrecadação federal de 2015, de acordo com nota divulgada nesta quinta-feira.