Imperadores do Samba é campeã em Porto Alegre Depois de chegar em segundo lugar em 2012 e 2013, a Imperadores do Samba é a campeã do grupo especial do Carnaval de Porto Alegre deste ano. A escola da zona sul da capital gaúcha venceu com 239,5 pontos e uma diferença apertada para a segunda colocada, a União da Vila do IAPI, que ficou com 239,4 pontos. O samba-enredo da campeã homenageou o escritor Luis Fernando Verissimo e seus personagens, como A Velhinha de Taubaté, O Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort. O desfile empolgou o público que estava na passarela do Complexo Cultural do Porto Seco e foi saudado com gritos de "é campeã", título que as notas dos jurados acabaria confirmando. O último vez que a Imperadores do Samba havia sido campeã foi em 2009.