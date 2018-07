Imperadores se destaca no carnaval de Porto Alegre A Imperadores do Samba foi o destaque da segunda noite de desfiles do grupo especial do carnaval de Porto Alegre, no complexo cultural do Porto Seco, na zona norte da cidade. A escola homenageou Luis Fernando Verissimo, levando o próprio escritor e alegorias com seus personagens como A Velhinha de Taubaté, O Analista de Bagé e Ed Mort para a passarela. A exibição foi recebida com empolgação pelo público que estava nas arquibancadas.