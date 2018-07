Imperatriz comemora 50 anos na Marquês de Sapucaí A Imperatriz Leopoldinense comemorou hoje, na Avenida Marquês de Sapucaí, os 50 anos da escola de samba com um desfile impecável, que homenageou o tradicional bairro de Ramos, local de origem da agremiação verde e branca. A alegria de antigos carnavais e a inocência dos foliões do subúrbio carioca foram retratadas com elegância pela carnavalesca Rosa Magalhães, que coleciona campeonatos pela Imperatriz. O samba, que agradou ao público no Sambódromo, lembrou personalidades famosos que viveram no bairro, como o maestro Vila Lobos e o compositor Pixinguinha. Muito aplaudido, o cantor e compositor Zeca Pagodinho veio à frente do quarto carro alegórico da escola. A animação dos componentes da Imperatriz atraiu até um cachorro vira-lata que acompanhou boa parte do desfile da escola. A rainha da bateria, Luiza Brunet, mostrou estar plenamente recuperada do desmaio que sofreu no sábado (21), antes do desfile da Acadêmicos da Rocinha, escola no Grupo de Acesso, na Marquês de Sapucaí. Com 25 anos de Sapucaí, sendo 24 como madrinha de bateria, Luiza afirmou que o incidente foi provocado pelo excesso de calor. A cantora Beth Carvalho, madrinha da bateria da Imperatriz, desfilou no carro em homenagem ao bloco Cacique de Ramos, que trouxe ainda vários artistas da velha guarda do local. "Tenho uma relação forte com a Imperatriz, tenho intimidade com a escola e fiquei feliz com a homenagem que estão me prestando", disse a cantora.