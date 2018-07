Imperatriz Leopoldinense mostra as riquezas do Pará A Imperatriz Leopoldinense traz a cultura marajoara para a Sapucaí. Com o enredo Pará - o Muiraquitã do Brasil, a quinta escola a desfilar no segundo dia de exibições do Grupo Especial no Rio faz uma viagem pelo norte do País para mostrar sua natureza, comidas típicas, pontos turísticos, os ritmos e festas religiosas, como o Círio de Nazaré.