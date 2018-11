Imperatriz receberá R$ 11,3 mi para ampliar rede e atendimento

O Ministério da Saúde aprovou ontem o plano de estruturação da rede de terapia intensiva de Imperatriz (MA). Com isso, o município deverá receber R$ 11,3 milhões, sendo R$ 4,1 milhões para investimento em infraestrutura e R$ 7,2 milhões anuais para a ampliação do atendimento e a abertura de leitos de UTI. O plano também prevê a construção de um hospital e a reorganização do atendimento regional.

Segundo o ministério, devem ser abertos imediatamente 10 leitos pediátricos e 4 para adultos no Hospital Municipal, além de 27 vagas de UTI neonatal no Hospital Regional.

Raio X Com 236 mil habitantes, Imperatriz tem 58 leitos de UTI, mas apenas 23 são destinados ao SUS, o que ajuda a explicar a carência de vagas.

Alexandre Guilherme de Carvalho, que preside a Sociedade de Terapia Intensiva do Estado do Maranhão, destaca que o envelhecimento da população e o consequente aumento de doenças crônicas, aliados à maior complexidade de tratamentos, fazem do déficit de UTIs um problema mundial. Mas, no caso da cidade maranhense, o crescimento econômico ajuda a explicar a crise. "Nos últimos quatro anos, o bom desempenho da Vale (Companhia Vale do Rio Doce) e a chegada de uma refinaria de petróleo injetaram recursos na região. Pessoas vieram morar e trabalhar em Imperatriz."

Além disso, a carência de médicos faz o salário para a manutenção de um intensivista em Imperatriz chegar a R$ 15 mil, relata.

Enquanto não existe uma solução para o caso, pais de crianças continuam recorrendo à Justiça para ter acesso a uma vaga de UTI. Na segunda-feira da semana passada, o Ministério Público do Maranhão ingressou com mais duas liminares pedindo um leito de UTI neonatal e outro pediátrico, na rede pública ou privada. Os leitos são para uma criança da cidade de Buricupu, que está com meningite, e outra de Porto Franco, ainda recém-nascida. Nos três primeiros meses do ano, 96 pedidos similares foram feitos à Justiça de Imperatriz.