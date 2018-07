Imperatriz tira do baú sambas-enredo vitoriosos Uma das escolas que mais levaram títulos no carnaval carioca, a Imperatriz Leopoldinense tirou do baú os principais sambas-enredo que lhe deram vitórias. O carro com o personagem duque de Caxias lembrou o título de 1989 da escola de Ramos - "Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós". Antes, apresentou-se alegoria O que é que a Bahia tem, tema de samba-enredo vencedor de 1980, o primeiro título.