Império da casa Verde encerra desfiles com carro gigante O Império da Casa Verde encerrou a segunda noite do carnaval de São Paulo em grande estilo. O último carro da escola entra para história como maior a desfilar pelo Anhembi, com 120 metros de comprimento por 14,5 metros de altura e 12,40 de largura. Em cima dele estava um enorme tigre, símbolo da escola. O cantor e destaque da escola Belo, casado com a rainha da bateria da escola, Gracynne Barbosa, está confiante na vitória. "A galera cantou o sambódromo inteirinho, foi muito vibrante e emocionante", declarou o cantor após o final do desfile. O Império da Casa Verde celebrou em seu samba-enredo os 15 anos da escola e as principais datas do calendário. Primeiro homenageou a Páscoa, seguido por um carro que representava o Natal. As festas folclóricas, como São Pedro e São João, e os dias dos Pais, Mães e Crianças também foram lembrados pela escola.