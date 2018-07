Império de Casa Verde planeja reciclar e doar materiais

Furtado, que também é aniversariante do dia, disse ter ficado satisfeito com a apresentação da Império. Nem precisa dizer que, para ele, o melhor presente seria o título de campeão do carnaval. "Seria bom demais", admitiu.

A Império de Casa Verde fez um desfile marcado por carros alegóricos gigantescos, perto do limite da altura máxima permitida no Anhembi. No limite também foi o tempo do desfile, que durou uma hora e quatro minutos, a apenas alguns segundos do teto de uma hora e cinco minutos. No final da apresentação, a festa continuou na dispersão, com os integrantes da agremiação cantando e pulando muito juntos, ao som da bateria.