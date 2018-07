Império de Casa Verde retrata a cura e espanta os males

O Império leva ao sambódromo aproximadamente 2.500 componentes em 24 alas e cinco carros alegóricos. A rainha de bateria é Valesca Reis. Tradicional por alegorias superdimensionadas, neste desfile apresenta um carro de 70 metros, sendo que a média é de 30 a 40 metros.

A agremiação ficou em 11º lugar no carnaval de 2012 com o enredo "Na ótica do meu Império, o foco é você!". O último título foi conquistado em 2006 com o enredo "Do Boi Místico ao Boi Real - De Garcia D´Ávila na Bahia ao Nelore - O Boi que come capim - A Saga pecuária no Brasil para o Mundo", contando a história da pecuária no Brasil.