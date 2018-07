Império deu resposta ao povo na avenida, diz diretor O diretor geral de carnaval da Império de Casa Verde, Marcelo Casa Nossa, disse ao final do desfile na manhã deste domingo que a escola deu uma resposta ao povo pelo que aconteceu ano passado, quando um dos integrantes da escola esteve envolvido na confusão durante a apuração dos votos em São Paulo. "A gente se sentiu envergonhado, mas demos uma resposta para o povo com o que conhecemos, que é fazer samba", afirmou o diretor. Para ele, o que aconteceu no ano passado não condiz com o carnaval.