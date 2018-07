Império Serrano resgata do passado enredo sobre o mar De volta ao Grupo Especial depois de um sofrido rebaixamento em 2007, a Império Serrano recorre ao passado para tentar conquistar a sua décima vitória na elite do carnaval carioca. Protegida por Iemanjá e embalada pelas ondas do mar, a escola de Madureira leva hoje à Sapucaí o enredo "A Lenda das Sereias e os Mistérios do Mar", que lhe deu a vitória em 1976. "Diferentemente do samba da década de 70, não iremos levar um festival de sereias pra avenida, mas representaremos cada um de seus habitats - as profundezas, a areia etc. - , que nada mais são que desdobramentos das obras de Iemanjá", explicou a carnavalesca Márcia Lage. O desfile da Império contará com 3.800 integrantes, protegidos na dianteira pelo deus Netuno (no carro abre-alas), guardião das sereias, e abençoados na retaguarda por Iemanjá, fechando a passagem da escola pela Sapucaí. "A escola está apostando em um carnaval leve, brincado, harmonioso e bonito. Afinal de contas, a Império não precisa de luxo, pois o imperiano, por si só, faz com que a escola ''aconteça'' na avenida", gaba-se a carnavalesca. Além da estreia do casal Diego Machado e Jacqueline Gomes como mestre-sala e porta-bandeira, a Império levará também pela primeira vez à Sapucaí os "segway", patinetes motorizados que serão usados pela comissão de frente da escola. "O coreógrafo João Wlamir promete muitas manobras com o uso do segway. É esperar para ver", antecipa a coordenadora de comunicação Cássia Valadão, que revela também surpresas que a escola apresentará na avenida. "Algumas alegorias vão verter água, terão movimentos de autoria de uma rapaziada vinda de Parintins, além de iluminação especial". Já entre as celebridades, Valadão conta que os cantores Arlindo Cruz e Maria Rita, imperianos de carteirinha, farão parte do desfile da escola. "O samba da Império está sendo aclamado pela crítica como o melhor de 2009. É no embalo dele que a escola mostrará seu valor e a sua força", concluiu. A entrada da escola na Sapucaí está marcada para as 21 horas. Confira a seguir o samba-enredo da escola: "A Lenda das Sereias e os Mistérios do Mar" O mar, misterioso mar Que vem do horizonte É o berço das sereias Lendário e fascinante Olha o canto da sereia Ialaô, Okê, laloá Em noite de lua cheia Ouço a sereia cantar E o luar sorrindo Então se encanta Com a doce melodia Os madrigais vão despertar Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz ela semeia Toda a corte engalanada Transformando o mar em flor Vê o Império enamorado Chegar à morada do amor Oguntê, Marabô Caiala e Sobá Oloxum, Inaê Janaína, Iemanjá São Rainhas do Mar?