Implante custa R$ 4 mil e pode ser feito na 1ª consulta Para fazer um implante de hormônio são necessárias apenas duas coisas: vontade e dinheiro no bolso. Em Brasília, é possível sair "chipada" do consultório já na primeira conversa com o médico. Basta, para isso, levar R$ 4,4 mil (R$ 400 da consulta e R$ 4 mil para o implante) e resultados dos exames, cujo pedido é entregue pela própria secretária, logo depois do telefonema para marcar a consulta. Os exames incluem taxas de hormônios, como os tireoidianos e testosterona, níveis de colesterol e triglicérides, ultrassom e exame preventivo de câncer de colo de útero. A prática de solicitar exames sem ao menos ver o paciente é criticada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). "Você pode até entrar com alguma dúvida. Mas o médico é tão convincente que é fácil sair de lá já com o implante", conta Marisa, uma ex-chipada.