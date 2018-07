Implosão do elevado deixa 25 vidraças quebradas A implosão do Elevado da Perimetral, importante viaduto de acesso ao centro do Rio, deixou nesta segunda-feira, 25, vidraças quebradas e três andares alagados na Vara de Infância, Juventude e do Idoso, na zona portuária. A lateral do prédio está virada para a Avenida Rodrigues Alves, que fica sob a Perimetral, e o órgão é o único prédio ativo ao longo do 1,05 quilômetro do Elevado que foi implodido.