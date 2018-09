Impopular, premiê britânico responde cartas pessoalmente

O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, costuma telefonar pessoalmente para eleitores para esclarecer suas dúvidas sobre as políticas do Partido Trabalhista, segundo informações divulgadas por uma revista britânica e confirmadas pelo gabinete do premiê. De acordo com a revista do setor de relações públicas PR Week, o primeiro-ministro já teria ligado várias vezes para pessoas que lhe enviam cartas ou emails. "O primeiro-ministro se interessa muito por todas as correspondências que recebe", disse uma fonte da sede do governo, em Downing Street, centro de Londres. "Ele gosta de manter o contato com os eleitores que se dão o trabalho de procurá-lo." As informações vieram à tona ao mesmo tempo em que pesquisas de opinião registram os menores índices de popularidade do governo trabalhista desde que chegou ao poder, em 1997. Segundo a PR Week, a idéia faz parte dos planos do chefe de estratégia de Brown, Stephen Carter, de "humanizar" sua imagem. Já o gabinete do primeiro-ministro nega a estratégia, dizendo que ele "sempre teve o hábito de ligar pessoalmente para os eleitores". Segundo a PR Week, que teria usado fontes próximas ao premiê, as cartas ou emails são escolhidos aleatoriamente. Em seguida, uma resposta é preparada e, então, premiê faz a ligação. Ainda de acordo com a revista, Brown, que acorda muito cedo, teria feito um dos telefonemas às 6h. Fontes do gabinete, no entanto, negaram a informação. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.