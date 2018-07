Importação chinesa de minério do Brasil sobe 12% até julho

A Austrália lidera a lista de exportadores, tendo desembarcado na China 190,9 milhões de toneladas de minério, alta de 19,82 por cento ante o mesmo período do ano passado.

Ao todo, as importações da China (maior comprador global) no ano até julho somaram 423,7 milhões de toneladas, alta de 9,12 por cento.

Apesar do crescimento do volume, os preços do produto registraram queda acentuada na comparação com o mesmo período do ano passado, com o agravamento da crise internacional e seus efeitos no país asiático.

O preço médio do produto desembarcado na China foi de 134,8 dólares por tonelada em julho, baixa de 22,2 por cento ante o mesmo mês de 2011.

