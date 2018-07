Importações chinesas de minério de ferro sobem em setembro, preço baixo eleva negócios

As importações de minério de ferro da China cresceram em setembro depois de caírem por dois meses, com preços fracos da commodity levando operadores a fechar mais negócios por motivos de financiamento, enquanto as chegadas de carga mais cedo devido a um longo feriado nacional também impulsionaram os embarques.

O principal comprador do mundo de minério de ferro importou 84,69 milhões de toneladas do produto siderúrgico em setembro, o segundo maior volume deste ano e com um aumento de 13,1 por cento em relação ao mês anterior, mostraram dados oficiais da autoridade aduaneira da China nesta segunda-feira.

Os embarques para o mês também subiram 13,6 por cento ante um ano antes, levando o total das importações para os primeiros nove meses do ano para 699,07 milhões de toneladas.

Os preços do minério de ferro despencaram 40 por cento este ano e estão perto de uma mínima de cinco anos, de menos de 80 dólares por tonelada, em meio ao aumento da oferta de grandes mineradoras como Rio Tinto e Vale.

Separadamente, as exportações de produtos de aço cresceram 9,8 por cento, para 8,52 milhões de toneladas, enquanto as importações aumentaram 16,2 por cento, para 1,36 milhão de toneladas, mostraram dados da alfândega.

(Reportagem de Fayen Wong)