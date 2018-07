Importações de soja da China em abril crescem mais de 60% na base anual

As importações do maior comprador de soja do mundo ficaram em 6,5 milhões de toneladas em abril, uma alta de 41 por cento ante as 4,62 milhões de toneladas de março. O crescimento foi auxiliando por mais importações do Brasil, o principal fornecedor da China, depois que um congestionamento em portos no ano passado atrasou embarques.

Os números de abril levam o total de importações da China nos primeiros quatro meses de 2014 para 21,85 milhões de toneladas, uma alta de 41,2 por cento sobre o mesmo período do ano passado, disse a Administração Geral das Alfândegas.

(Por Niu Shuping e David Stanway)