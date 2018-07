Importadora EMI tenta mudar decisão na Anvisa Sócios da EMI, empresa distribuidora das próteses mamárias de silicone PIP, pediram ontem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o retorno do registro do produto no País. Numa reunião realizada com integrantes da agência, eles argumentaram que as taxas de rompimento dos implantes são menores do que as apresentadas por outros fabricantes e o gel usado no interior das próteses é seguro.