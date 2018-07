Importadora que trouxe lixo ao Brasil será multada A multa a ser paga pela importadora e transportadora dos 25 contêineres repletos de lixo doméstico encontrados em Santos na última sexta-feira (17) deve ser definida amanhã (20). A informação é da chefe do escritório regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Ingrid Oberg. "A primeira multa foi fixada em R$ 155 mil. A segunda deve ser fixada amanhã", disse. Como a empresa que enviou o lixo não tem representação oficial no país, o Ibama não pode multá-la.