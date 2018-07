Importantes vias de SP serão interditadas para obras

Na zona oeste, será interditado o cruzamento da Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil com Avenida Professor Francisco Morato, sentido Morumbi, e parcialmente o cruzamento da Avenida Jorge João Saad com Avenida Professor Francisco Morato, sentido Avenida Eliseu de Almeida.

As interdições começam às 22h de hoje até as 5h de segunda-feira, para realização das obras no corredor de ônibus Francisco Morato/Consolação.

Alternativa

Os veículos que trafegam pela Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil com destino ao Morumbi, deverão entrar à direita na alça de acesso à Avenida Professor Francisco Morato, à esquerda no sentido Centro da Avenida Professor Francisco Morato, e à direita seguindo pela Avenida Jorge João Saad, conforme croqui anexo.

Na zona leste, a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello será fechada parcialmente para obras da Linha 2 do Metrô. Uma faixa da direita da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, será fechada da Rua Itamumbuca até 50 metros após a Rua. A interdição acontecerá a partir das 10h de sábado, 14, e tem duração prevista de 15 dias. Os veículos que trafegam pelo trecho em obras da avenida serão desviados para as outras três faixas de rolamento da via.