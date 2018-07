Imprensa alemã se refere ao plano do BCE como 'cheque em branco'

O presidente do BCE, Mario Draghi, apresentou na quinta-feira planos para a aquisição potencialmente ilimitada de títulos com vencimento em até três anos de países que solicitarem resgate financeiro da Europa e cumprirem rígidas contrapartidas. O governador do banco central alemão foi a única voz discordante na decisão.

A chanceler Angela Merkel, no entanto, deu apoio tácito ao plano, argumentando que permite a países vulneráveis --como Espanha e Itália-- ganhar tempo para implementar reformas.

No entanto, a indignação de parlamentares eurocéticos da coalizão governista e da influente imprensa conservadora mostra o risco político que a crise do euro pode representar para Merkel nas eleições gerais em 2013.

"Cheque em branco para Estados endividados" foi a manchete do Bild, que já havia criticado a ajuda financeira à Grécia e a outros países. O jornal conservador Die Welt manchetou: "Draghi dispara o alarme da Alemanha".

Uma pesquisa mostrou na quinta-feira que quase metade dos alemães tem pouca ou nenhuma confiança no italiano Draghi.

Muitos conservadores alemães concordam com o governador do BC alemão quanto à compra de títulos públicos. Jens Weidmann afirmou que ela aliviará a pressão para que os governos promovam reformas e poderá alimentar a inflação.

(Por Gareth Jones e Stephen Brown)