'Impulso na direção da purificação' Do papa João Paulo II, ele ganhou a alcunha de "arcebispo da capital do mundo". Por vaticanistas, foi apresentado como o "candidato que representa o impulso na direção da purificação". O americano Timothy Dolan, de 63 anos, arcebispo de Nova York, se destacou nas reuniões pré-conclave por pedir mais transparência da Igreja e acabou vendo seu nome aparecer com mais força, nos últimos dias, como candidato a sucessor de Bento XVI.