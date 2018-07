Impunidade gera violação dos direitos no País, diz ONG A diretora da ONG de Diretos Humanos Human Rights Watch (HRW) Brasil, Maria Laura Canineu, afirmou nesta terça-feira, 21, que a impunidade é o principal motivo para a violação dos direitos humanos no País. "Enquanto os agentes (da violência) tiverem a noção, o conhecimento, de que nunca serão responsabilizados de fato, todas as execuções, as mortes e as torturas permanecerão", afirmou ela durante divulgação do Relatório Mundial de Direitos Humanos 2014.