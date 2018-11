Imunização chega à reta final em meio a contradição

Ciberterrorismo contra a vacina, divulgação tímida e baixa mobilização das unidades de saúde para chegar onde o público está ajudam a explicar o primeiro quadro. Só mais de um mês após o início da campanha é que todos os 36 mil postos que oferecem a vacina ficaram abertos no fim de semana e as equipes foram para shoppings. O efeito foi imediato. Ações dirigidas podem fazer mais diferença do que estratégias padronizadas.

Mas o quadro é mais complexo. Autoridades priorizaram os que mais foram internados ou morreram, diante do reconhecimento de que não haveria vacinas para todos. E apresentaram a estratégia ao Ministério Público e à academia. Porém, a autonomia no MP permite diferentes interpretações. E, como a ciência é feita de debates, desde março já havia especialista defendendo a expansão da vacina. A falta de mais diálogo pode ter levado à ruptura. Mas mudanças agora podem prejudicar os que mais sofreram com a gripe e que, ninguém discorda, devem ser vacinados.

