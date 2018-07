Imunologista Júlio César Voltarelli foi pioneiro em pesquisa O imunologista Júlio César Voltarelli, um dos mais importantes pesquisadores na área de células-tronco do Brasil, morreu anteontem, aos 63 anos de idade, em consequência de complicações de um transplante de fígado. O cientista, que tinha hepatite tipo C, passou pela cirurgia na semana passada, no Hospital Santa Isabel, em Blumenau (SC).