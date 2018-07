INA avança 0,2% em setembro e fecha 3o tri com alta de 1,2%

Sem ajuste sazonal, o INA caiu 5,1 por cento em setembro ante agosto. Na comparação com setembro de 2011, o indicador registrou baixa de 4,8 por cento.

A Fiesp também revisou o resultado do INA em agosto para alta de 0,7 por cento em relação a julho, ante queda de 0,3 por cento anunciado previamente.

Com isso, o INA fechou o terceiro trimestre com alta de 1,2 por cento ante o trimestre anterior, sendo que a Fiesp esperava queda de cerca de 1 por cento. Essa foi a primeira alta trimestral dos últimos cinco trimestres.

Segundo a Fiesp, o avanço se deve às medidas de estímulos adotadas pelo governo, como as desonerações fiscais, à redução da taxa de juros e ao câmbio mais favorável.

"Nós torcemos para que essa ação no câmbio continue a ocorrer, para assim a taxa chegar ao ideal. Esse patamar entre 2,04 e 2,06 (reais) é bem melhor do que aquele 1,70 de pouco tempo atrás, mas ainda não é o ideal", disse diretor-titular do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini.

O Banco Central tem atuado no câmbio para evitar que a moeda brasileira se valorize frente ao dólar, a fim de garantir a competividade dos produtos brasileiros. Nesta quarta-feira, o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, disse que o governo está "empenhado" em manter o dólar no nível de 2 reais.

Mesmo com a recuperação no terceiro trimestre, a Fiesp ainda acredita que a atividade do maior parque industrial brasileiro irá fechar o ano com queda de 4,5 por cento, e que somente em 2013 haverá uma forte recuperação.

"A expectativa é que em 2013 vá ter recuperação. Vai ser lenta, mas o ano com certeza será melhor que 2012. 2012 deve terminar com queda de 4,5 por cento", dise o diretor, acrescentando que o INA acumula perda de 5,3 por cento em 12 meses.

OTIMISMO

A entidade industrial paulista também divulgou os resultados da pesquisa Sensor, que avalia a percepção do empresariado quanto às perspectivas da economia. Em outubro, sua pontuação foi de 50,6, ante os 52,3 pontos registrados em setembro.

Pontuação acima de 50 indica otimismo dos empresários e, abaixo, pessimismo.

(Reportagem adicional de Frederico Rosas)