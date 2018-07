INA sobe 0,2% em setembro, com ajuste sazonal--Fiesp

Sem ajuste, o INA caiu 5,1 por cento no mesmo período. Na comparação com setembro de 2011, o indicador registrou baixa de 4,8 por cento, com perda de 5,3 por cento no acumulado em 12 meses.

A Fiesp reportou ainda a revisão do resultado do INA em agosto, que havia apresentado perda de 0,3 por cento em relação a julho. Agora foi informada alta de 0,7 por cento.

A entidade paulista divulgou também os resultados da pesquisa Sensor, que avalia a percepção do empresariado quanto às perspectivas da economia. Em outubro, sua pontuação foi de 50,6, ante os 52,3 pontos registrados em setembro.

Pontuação acima de 50 indica otimismo dos empresários e, abaixo, pessimismo.

A atividade industrial sofreu bastante neste ano com a crise internacional e, por isso, o governo tomou várias medidas de incentivos para estimular a atividade, como reduções de impostos para alguns setores.

Na última semana, por exemplo, o governo anunciou a prorrogação, até o fim do ano, das alíquotas menores do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ao setor automotivo, com o objetivo de manter o estímulo ao consumo, sem alta de preços, e dar fôlego ao crescimento da economia.

Na terça-feira, a Fundação Getúlio Vargas reportou que o Índice de Confiança da Indústria (ICI) avançou 1,0 por cento em outubro ante o mês anterior, atingindo o maior nível desde junho de 2011.

(Por Frederico Rosas)