Inadimplência atinge em maio maior nível desde 2000

No caso das pessoas jurídicas, a inadimplência cresceu 0,3 ponto percentual, para 3,2 por cento, maior nível desde maio de 2001. Para as pessoas físicas, o aumento foi de 0,2 ponto, para 8,6 por cento, a taxa mais alta da série do BC, iniciada em 1994.

Esse desempenho foi liderado pela inadimplência no cheque especial, que alcançou 10,8 por cento no mês passado.

Para o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, o dado --que mede os empréstimos com atrasos superiores a 90 dias-- ainda reflete "o ápice da crise" e não é motivo de preocupação.

"A expectativa é de que no final do ano a inadimplência já esteja próxima a 4 por cento", afirmou.

Para ele, com a retomada dos fluxos de crédito, a tendência é de que os tomadores possam voltar a rolar seus empréstimos, o que reduzirá a inadimplência.

No mês passado, as novas concessões de crédito no Brasil registraram queda de 2,1 por cento ante abril, movimento que o BC atribuiu a fatores sazonais.

O estoque total das operações de crédito no país, por sua vez, cresceu 0,8 por cento, a 1,259 trilhão de reais, o equivalente a 43 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Em abril, essa relação era de 42,8 por cento.

O BC elevou sua estimativa para o crescimento do volume total de crédito em 2009 para 15 por cento, frente a projeção anterior de 14 por cento. Esse desempenho levaria o crédito a 45 por cento do PIB em dezembro.

Os números do BC mostram que a retomada do crédito tem sido fortemente liderada pelos bancos públicos. Desde setembro, com o agravamento da crise financeira global, o crédito oferecido pelos bancos públicos cresceu 20,77 por cento, ante elevação de 3,66 por cento no caso dos bancos privados nacionais e de 2,48 por cento dos bancos privados estrangeiros.

CUSTO EM QUEDA

No mês passado, o spread bancário, que mede a diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa cobrada dos clientes, teve discreta baixa de 0,1 ponto percentual, para 28,1 pontos percentuais.

No período, a taxa média de juros cobrada dos clientes caiu 0,7 ponto percentual, para 37,9 por cento ao ano --menor nível desde maio de 2008.

(Reportagem de Isabel Versiani)