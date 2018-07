Inadimplência das empresas recua 3,4% em novembro vs outubro--Serasa O nível de inadimplência das empresas brasileiras diminuiu em 3,4 por cento em novembro na comparação com outubro, informou nesta sexta-feira a Serasa Experian. Já em relação a novembro do ano passado, houve alta de 0,1 por cento.