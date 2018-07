Inadimplência de empresas recua 3,4% em novembro--Serasa

Já em relação a novembro do ano passado, houve alta de 0,1 por cento, o menor patamar na relação anual verificado este ano, segundo a Serasa.

Nos 11 meses até novembro, enquanto isso, a inadimplência de empresas acumula expansão de 11,5 por cento.

Para os economistas da Serasa, a situação financeira das empresas tem melhorado gradualmente com as encomendas de Natal, que incrementam a geração de receitas e favorecem o fluxo de caixa.

"Os juros historicamente baixos, a redução --mesmo que lenta-- da inadimplência dos consumidores, os estímulos ao consumo pela via de benefício fiscal e a desvalorização do real, fundamental para as indústrias, são outros fatores que contribuem para este resultado", afirmaram, em nota.

Em novembro ante outubro, os títulos protestados apuraram a maior queda entre as dívidas, de 12 por cento, seguidos por dívidas com bancos (-2,7 por cento). Já os cheques sem fundos aumentaram em 1,1 por cento e as dívidas não bancárias ficaram estáveis.

(Por Vivian Pereira)