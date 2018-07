Inadimplência de empresas sobe 19% em 2011,maior nível em 2 anos

Em 2010, o índice havia recuado 3,7 por cento e, em 2009 -ano marcado pela crise econômica internacional- havia disparado 25,1 por cento.

Em dezembro apenas, a inadimplência das empresas avançou 23,7 por cento na comparação anual, enquanto na comparação com novembro houve queda de 4,1 por cento.

"Em 2011 as empresas passaram por vários fatores que afetaram seu fluxo de caixa e seu desempenho, resultando em aumento de inadimplência", afirmaram os economistas da Serasa em comunicado, apontando fatores como aumento da inflação, juros elevados, queda da atividade econômica no segundo semestre e aumento da inadimplência do consumidor.

Eles ressaltaram, no entanto, que a queda em dezembro ante novembro pode sinalizar que a inadimplência das empresas está perdendo fôlego.

Em 2011, a inadimplência nas dívidas não bancárias (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços) cresceu 28,3 por cento, com valor médio de 744,01 reais.

Já as dívidas bancárias aumentaram 23 por cento (valor médio de 5.169,91 reais), enquanto os cheques sem fundos subiram 12,8 por cento (valor médio de 2.089,50 reais) e os títulos protestados, 10,9 por cento (valor médio de 1.803,04 reais).

(Por Vivian Pereira)