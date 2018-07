Inadimplência do cheque cai 11% em agosto O calote do cheque caiu 11% em agosto, na comparação com julho, segundo o Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos. No mês passado, de cada mil cheques compensados, 19,6 foram devolvidos por falta de fundos, após a segunda apresentação. Em julho, tinham sido 22,1 cheques devolvidos para cada mil documentos compensados. Apesar do recuo em relação a julho, o calote do cheque em agosto cresceu quase 9% na comparação com agosto do ano passado. Os técnicos da Serasa Experian dizem que ainda é cedo para apostar na tendência de queda do calote.