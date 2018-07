Inadimplência do consumidor cai 1,5% em janeiro ante dezembro--Serasa

Na comparação com janeiro de 2012, no entanto, houve alta de 12,9 por cento.

Na véspera, o Serviço de Proteção ao Crédito em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (SPC/CNDL) afirmou que a inadimplência do consumidor cresceu 11,8 por cento sobre o mesmo mês de 2012 e estimou um crescimento menor das vendas este ano .

Segundo a Serasa, as dívidas não bancárias (cartões, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços) e a inadimplência com os bancos foram as responsáveis pela queda do indicador na comparação com dezembro, com variação negativa de 0,5 e 3,3 por cento, respectivamente.

Os títulos protestados subiram 14,8 por cento e impediram uma queda maior da inadimplência, informou a Serasa.

(Por Diogo Ferreira Gomes)