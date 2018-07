Inadimplência do consumidor diminui em janeiro--Serasa

"Desde o terceiro trimestre de 2011, o consumidor mais endividado vem priorizando quitar suas despesas. Além do abono de final de ano, a redução dos juros e da inflação ajudou a dar um fôlego no orçamento familiar", informou a empresa de análise de crédito.

Porém, na comparação com o janeiro de 2011, o indicador de inadimplência subiu 16,6 por cento, segundo a Serasa.

Além disso, em janeiro todas as modalidades da inadimplência apresentaram alta no valor médio das dívidas, com destaque para dívidas não bancárias, cujo valor médio subiu de 396,77 reais em janeiro de 2011 para 657,92 reais no mês passado, incremento de 65,8 por cento.

Ante dezembro, as dívidas com os bancos e a inadimplência com os cheques sem fundos puxaram o recuo do indicador com quedas de 2,3 por cento e 8,1 por cento, respectivamente. Dívidas com bancos têm peso de 49,3 por cento no indicador, enquanto débitos de cheques sem fundo correspondem a 10,2 por cento do índice.

Já as dívidas não bancárias (cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços como telefonia e fornecimento de energia elétrica e água) e os títulos protestados limitaram uma queda maior da inadimplência no comparativo mensal, com crescimentos de 3,5 e 16,9 por cento.

(Por Alberto Alerigi Jr.)