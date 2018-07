Inadimplência do consumidor dispara 23,7% em abril vs 2011--Serasa O nível de inadimplência dos consumidores brasileiros aumentou em 23,7 por cento em abril na comparação com o mesmo mês em 2011, informou nesta quarta-feira a Serasa Experian. Já em relação a março, houve alta de 4,8 por cento.