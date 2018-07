Inadimplência do consumidor salta 18,3% em fevereiro, diz Serasa O nível de inadimplência do consumidor brasileiro aumentou 18,3 por cento em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta terça-feira a Serasa Experian. Já em relação a janeiro, houve queda de 0,9 por cento.