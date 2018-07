Inadimplência do consumidor tem 5a queda em seis meses

Mesmo pequena, a queda na comparação mensal foi a quinta nos seis últimos meses, o que a Serasa credita à baixa taxa de desemprego e à queda dos juros.

"Contudo, o endividamento ainda elevado dos consumidores e o comprometimento de renda igualmente alto continuam sendo os principais entraves para que a queda da inadimplência ocorra de forma mais acentuada", afirmou a empresa.

As dívidas não bancárias --cartões de crédito, financeiras, lojas e concessionárias--, os protestos e os cheques sem fundo puxaram a queda do indicador, enquanto as dívidas com bancos impediram uma retração maior.

(Por Diogo Ferreira Gomes)