Inadimplência do ensino superior em São Paulo tem queda de 2,7% A inadimplência no setor privado de ensino superior no Estado teve uma queda de 2,74% no ano passado. Uma pesquisa do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) com 538 instituições mostra que o índice recuou de 24,5%, em 2008, para 23,9%, em 2009.