Inadimplência volta a subir no ensino superior

Os números são de um levantamento divulgado nesta terça-feira (16) pelo Semesp, o sindicato das mantenedoras de São Paulo. Uma tendência que deve ser mantida no segundo semestre, afirma Carlos Monteiro, da CM Consultoria, "Como a maioria dos cursos é semestral, o provável é que se repita a performance", diz.

Apesar do aumento da inadimplência, o setor tem índices menores de endividamento que o total das pessoas físicas, considerando todos os setores da economia, que subiu 21% no período de comparação.

Segundo o diretor do Semesp, Rodrigo Capelatto, o aumento da inadimplência é efeito do aquecimento econômico dos anos anteriores. "As pessoas se endividaram e agora não conseguem arcar com as contas."

A melhor situação do ensino superior em relação ao restante da economia, afirma ele, deve-se ao aumento exponencial do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Desde 2010, as mudanças das regras para que os universitários consigam estudar financiados pelo governo fizeram com que o Fies crescesse 1.150%. O número de contratos era de 32 mil em 2009 e deve chegar a 400 mil neste ano. Resultado da queda dos juros de 6,5% para 3,4% ao ano e da maior carência para início do pagamento, que cresceu de 12 para 18 meses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo